هذه حقيقة محاولة افارقة “احراق” شخص بغابة الرهراه بطنجة (صورة )

هبة بريس - مكتب طنجة

تتداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لصورة تظهر مهاجرين افارقة متجمهرين حول شخص بغابة الرهراه و عليها تعليقات و تدوينات تفيد بأنهم كانوا يستعدون لجمع الحطب و إحراقه وهي معلومات غير صحيحة و مغلوطة .

وحول تلك الصورة فان الامر يتعلق بتدخل أمني قامت به مصالح امن طنجة نهاية الاسبوع المنصرم بالغابة المذكورة وًتمكنت من توقيف تلاثة أشخاص يشكلون عصابة متخصصة في اعتراض سبيل المهاجرين الافارقة بغابة الرهراه و تعريضهم للسرقة و الضرب و الجرح بالسلاح الابيض و يتعلق الامر بثلاثة أشخاص من بينهم المعني كانوا يترصدون للمهاجرين جنوب الصحراء المرشحين للهجرة السرية و يعرضونهم للسرقة و الضرب بسلاح ابيض و سرقة مابحوزتهم بغابة الرهراه و منطقة بوخالف ، حيث تمت احالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معهم حول المنسوب اليهم و تقديمهم للعدالة .

و الشخص الظاهر في الصورة من بين الاشخاص الموقوفين و الذي اثناء مطاردته داخل الغابة و فراره من الشرطة صادف تواجد المعنيين بالمكان المذكور الذين تجمهروا حوله ، حيث تم توقيفه دون اَي ايذاء من المعنيين .

مصالح امن طنجة حريصة على التفاعل مع كل ما يتم تداوله من اخبار و معلومات تهم امن المواطنين من خلال تبيان حقيقة الوقائع للراي العام و ضحد كل الشائعات المغرضة و المعلومات الخاطئة كلما تعلق الامر بالقضايا ذات الشان الأمني بالمدينة .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1