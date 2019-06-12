العثور على عشريني مشنوقا داخل دكان بطنجة

نُشر بتاريخ :  2019-06-12 - 21:15
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

عثر بعد زوال اليوم الاربعاء على شاب في العشرينيات من العمر مشنوقا داخل دكان بحومة “العين” بمنطقة “بلاصا طورو” في مدينة طنجة .

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالك وجد مشنوقا بواسطة حبل داخل دكان كان يشتغل فيه والكائن بالمنزل حيث يقطن ، مما خلف حالة من الصدمة بين الجيران .

وفور اخطارها هرعت السلطات الى عين المكان حيث تم معاينة الجثة وفتح تحقيق في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها ، اذ يرجح ان يكون الهالك قد انتحر لاسباب لازالت غامضة ، فيما تم نقل الجثة صوب مستودع الاموات .

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