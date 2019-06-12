كم طلب مانشستر يونايتد مقابل التنازل عن بوغبا لمدريد؟

هبة بريس ـ رياضة

كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية عن أن نادي مانشستر يونايتد حدد، سعر لاعبه الفرنسي بول بوغبا، المطلوب في ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبينت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن النادي الإنجليزي، يريد 170 مليون يورو، مقابل بيع بوغبا لريال مدريد، في حين يعرض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مستعد لدفع 150 مليون دولار لضم اللاعب.

ويعد بوغبا أحد أفراد القوام الأساسي في ملعب أولد ترافورد، حيث انضم إلى “الشياطين الحمر” قادماً من يوفنتوس في صيف عام 2016.

وتشير الصحيفة إلى أن بوغبا، الهدف الأساسي لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، كما أن اللاعب لديه نفس الرغبة، لكن خروجه من قلعة “أولد ترافورد” لن يكون سهلاً على الإطلاق.

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