المنتخب المغربي ينهزم وديا أمام غامبيا

هبة بريس - شفيق عنوري

انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره الغامبي، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، على أرضية الملعب الكبير بمراكش.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب الغامبي، موسى يارو في الدقيقة ال27 من عمر اللقاء.

وأضاع فصيل فجر فرصة التعادل على المنتخب المغربي، بعد إهداره لضربة جزاء في الدقيقة ال92.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا ضعيفا، بسبب الحرارة المرتفعة، وهبوط الكوكب المراكشي للقسم الثاني.

ومن المقرر أن يجري “الأسود” مباراة ودية ثانية، يوم الأحد المقبل، أمام المنتخب الزامبي، قبل التوجه إلى مصر، لدخول غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0