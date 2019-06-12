أكادير: كاميرا منزلية تطيح بعصابة متخصصة في سرقة السيارات

احمد وزروتي ـ هبة بريس

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول، صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو، من توقيف شخصين أحدهما قاصر يبلغ من العمر15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل السيارات.

وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بشكل جدي وسريع مع شريط لإحدى الكاميرات المنزلية، يوثق لعملية اقتراف سرقة من داخل سيارة، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيفهما صباح اليوم بحي الحرش بنفس المدينة.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث،حسب مصادر هبة بريس، عن ضلوع الجانحين في اقتراف عدد من السرقات من داخل السيارات، وذلك برفقة شخص ثالث، لا زال البحث جاريا من أجل توقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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