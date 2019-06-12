نادي المولودية الوجدية يتعاقد رسميا مع المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة

هبة بريس : أحمد المساعد

نظم نادي المولودية الوجدية لكرة القدم بعد زوال اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري بفضاء العصب الرياضية بوحدة ندوة صحفية لتسليط الضوء حول مسار الفريق خلال الموسم الرياضي 2018/2019 لقسم الصفوة وكذا تقديم المدرب الجديد خلال الموسم الرياضي القادم.

في كلمته، ذكر محمد هوار رئيس النادي ان الهدف خلال الموسم الرياضي المنقضي والمسطر مع المدرب عزيز كركاش هو ضمان البقاء وذلك ما تأتى خلال الدورة 22 من عمر البطولة وسط اكراهات متعددة من إغلاق الملعب الشرفي للمدينة بسبب الأشغال مما حتم التنقل لمدن أخرى(فاس، الرباط وبركان) ثم اللعب بالملعب البلدي لوجدة في غياب دعم مالي من الجماعات الترابية رغم توفير بعض الدعم من مستشهرين محليين.

وأضاف كذلك، أنه كان يتحمل العبئ الأكبر لتوفير السيولة المالية للنادي وما ترتب عنه من أخطاء تقنية، كما قدم المدرب الجديد الجزائري عبد الحق بنشيخة على رأس الإدارة التقنية لسندباد الشرق خلال الموسم الرياضي القادم.

وفي كلمته بالمناسبة، صرح المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة أنه قدم لمدينة وجدة قصد تشريف النادي والجماهير العريضة ولم يأتي من أجل تنشيط البطولة، بل هدفه احتلال المولودية الوجدية المراتب الخمس الأولى مع فتح مشاورات مع مكونات النادي قصد جلب لاعبين ذات مهارات عالية مع تطعيمه من لاعبي مدرسة النادي، كما عبر عن سروره للرجوع مجددا للدوري المغربي الذي يعتبره من احسن الدوريات على الصعيد العربي، واعدا الجمهور الوجدي بالندية والمثابرة لتحقيق المبتغى مع جلب انتدابات في المستوى.

وهذا، خلال الندوة الصحفية قدم رئيس نادي المولودية الوجدية قميص النادي للمدرب الجزائري حيث أن العقد المبرم معه هو سنة واحدة قابلة للتجديد.

إذ سبق للمدرب عبد الحق بنشيخة أن تولى مهمة تدريب عدة أندية في المغرب هي الرجاء البيضاوي، والدفاع الحسني الجديدي، والمغرب التطواني واتحاد طنجة وأندية جزائرية مثل وفاق سطيف ومؤخرا نادي الإتحاد الليبي.

وفي السياق ذاته، فقد ارتبط إسم المولودية الوجدية لكرة القدم عبر مساره الرياضي بمجموعة من المدربين الجزائريين الذين قادوا سفينة الشرق من بينهم المدرب السليماني،محيي الدين خالف، بن زكري، الشريف، إيغيل و عزالدين آيت جودي.

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