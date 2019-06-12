شاب ينتحر في الجديدة بإلقاء نفسه من الطابق الثاني

أحمد مصباح – الجديدة

استقبل، منذ قليل، مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، جثة شاب قضى نحبه انتحارا.

وحسب مصدر مطلع، فإن شابا في مقتبل العمر (27 سنة) ألقى بنفسه، في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، من منزل أسرته بالطابق الثاني، الكائن عى مقربة من مسجد ووكالة بنكية بحي السعادة الأولى بعاصمة دكالة. ما أسفر عن وفاته على متن سيارة الإسعاف التي كانت تقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

هذا، وفتحت الضابطة القضائية لدى المصالح الشرطية بأمن الجديدة، التي حلت إلى مسرح النازلة المأساوية، بحثا قضائيا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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