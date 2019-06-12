امزازي يوقف استاذين جامعيين اخرين بكليتي الطب في الدار البيضاء وأكادير

هبة بريس ـ الرباط

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، توقيف أستاذين للتعليم العالي، بكل من كلية الطب بالدار البيضاء وكلية الطب بأكادير.

وقررت الوزارة توقيف كل من أحمد بالحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، وإسماعيل رموز، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة جامعة ابن زهر بأكادير.

ويأتي هذا الإجراء استنادا على الفصل 73 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، باعتباره النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبالإضافة إلى توقيف الأستاذين الجامعيين عن العمل، قررت الوزارة إيقاف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، كما قررت عرض ملف الأستاذين على المجلس التأديبي للبث فيه حسب المسطرة الجاري بها العمل.

وينضاف الأستاذين إلى الأستاذ الجامعي بمراكش، سعيد امل تخصص الأمراض الجلدية، الذي تم توقيفه عن العمل إعمالا لنفس المسطرة التي اتبعتها وزارة التربية الوطنية.

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