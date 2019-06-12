وجدة… نزلاء المؤسسة السجنية يجتازون إمتحانات البكالوريا

هبة بريس : وجدة

انطلقت يوم السبت 08/06/2019 امتحانات البكالوريا أحرار بالسجن المحلي وجدة باعتباره مركزا للامتحان، بحضور المدير الجهوي لجهة الشرق و مدير السجن المحلي بوجدة، وطاقم تربوي مكلف بالحراسة والمراقبة من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوجدة.

و بلغ عدد النزلاء المترشحين لاجتياز هذه الامتحانات 25 نزيل من مختلف مؤسسات جهة الشرق موزعين على خمسة شعب : 16 آداب، 2 علوم إنسانية، 4 علوم شرعية، 2 علوم الحياة والأرض، ثم نزيل واحد في العلوم الرياضية “أ”، كما تم التنسيق مسبقا مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الشرق قصد تخصيص مقاعد خارجية لستة نزلاء تم الإفراج عنهم قبل موعد الامتحانات وكذا تحويل ثلاث ملفات لنزلاء تم اعتقالهم قبل موعد الامتحانات وبالتالي اجتيازهم لهذه الامتحانات داخل المؤسسة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المؤسسة السجنية على عدم حرمان أي نزيل من متابعة دراسته كيفما كان مستواه الدراسي(ابتدائي-اعدادي-ثانوي-جامعي) تنفيذا للاستراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في هذا المجال، وعليه فقد قامت المؤسسة بتسطير جدول زمني خاص بتقديم دروس الدعم للنزلاء المسجلين بمختلف برامج التعليم بتنسيق مع أساتذة متطوعين، وكذا تقديم الدعم النفسي بتنسيق مع جمعية إنصات للتنمية الذاتية والدعم النفسي والتربوي.

في هذا الصدد ، وجب التأكيد على الى أن مصلحة العمل الاجتماعي قامت بتمكين جميع النزلاء المتمدرسين من المراجع الضرورية للتحضير لهذه الامتحانات ابتداء من شهر يناير 2019، وتوفير الظروف الملائمة للمطالعة داخل مكتبة المؤسسة، وجدير بالذكر فقد مرت هذه الامتحانات في ظروف جيدة وسط استحسان النزلاء والطاقم التربوي الذي سهر على سير هذه الامتحانات، وبالتنظيم المحكم الذي قامت به المؤسسة لفائدة النزلاء من أجل توفير الجو الملائم لمتابعة دراستهم.

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