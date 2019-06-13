محاولة طمس ملف قتل شاب دهسه خليجي بمدينة مراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش
علمت هبة بريس من مصادر مطلعة ان جهات عليا تدخلت لمحاولة طمس ملف مقتل شاب بمدينة مراكش من طرف خليجي بداية الاسبوع الجاري بعد دهسه عمدا بواسطة سيارة رباعية الدفع بشارع محمد السادس قرب محطة القطار.
وافادت مصادر الجريدة، ان شخصية نافذة بمراكش، تجري اتصالات على اعلى مستوى للافراج عن المتورطين في الحادث المأساوي الذي ادى الى وفاة الضحية، بعد تعمد الخليجي الذي كان في حالة سكر طافح الى دهسه بسيارته ويرديه قتيلا بعين المكان.
واضافت دات المصادر، ان المعني بالامر يحاول جاهدا تفادي المتابعة بعد تصريحات الموقوفين (الخيلجي والفتاتين) في محاضر الضابطة القضائية، لتعاطيهم للكحول داخل ملهى ليلى في ملكية المعني بالامر والمتواجد بشارع الامير مولاي رشيد.
وسبق ان تمكنت عناصر الامن بمدينة مراكش صباح الاثنين الماضي، من توقيف الخليجي والفتاتين من داخل احد الفنادق بحي السملالية، مباشرة بعد ارتكابهم لحادثة سير مميتة وفرارهم بعد اكتشاف مقتل الهالك.
Moroccan Man
في 13:20
لا نريد السياح الخليجيين ببلدنا، فهم مصدر المشاكل و الفساد و الفواحش
حبيب
في 17:34
أولا اشكر جريدة هيبة بريس التي تخبر المواطن بالمستور عليه من طرف التماسيح التي لا ترحم أبناء هدا الوطن .نحن نعلم أننا مغاربة من الدرجة اثنين وحقنا عند الله لا يضيع .كيف يمكن أن تفضل اجنبي على ابن بلدك والله العظيم لا اعرف كيف اعبر عن غضبي تجاه بعض المسؤولين تجاه بلدهم وطنيتهم ناس أصبحوا بدون ضمير وطني ولا مهني واكثرهم اقسموا بالله أن يكونوا اوفياء للوطن والمواطن.
ولد لبلاد
في 21:48
نعم هذا هو الوطن وهولاء هم مسؤولينا الذي اصبح المواطن المغربي في نظرهم مجرد حشرة تداس وتدهس وترفس وتركل وبكل وقاحة واحتقار.
خليجي سكران ثمل ومعه بناتنا يرفسهن ويوسخن ويتلاعب بشرفهم ومعه شرف الوطن والشعب ويدهس مواطن مغربي ويقتله ثم يهرب ومعه الموميسات الى الفندق وكان لا شيء حدث، وبعد هذا وذاك تاتي الأوامر من جهات عليا بالا يعكر مزاج الخليجي العفن.
كيف ؟ هل يصدق العقل ان هذا يحدث في المغرب خاصة وان الامر فيه قتل الروح والزنى والخمر وهلم جرا.
محمد
في 23:49
سبحان الله في نفس المدينة لاعب كرة قدم يدهس مراكشي ويرديه قتيلا ، بعدها تدخل من طرف جهات عليا للتأثير على مجريات القضية ؛ ليتم بالفعل افراج عن الطنين وضرب جميع قوانين الجزية ضد المخالفين في حوادث السير عرض الحائط . والسبب ان المتهم لاعب كرة قدم دولي . واليوم الجريدة الإلكترونية هبة إيريس مشكورة تنشر خبر كسابقيه وان الطنين خليجي قام بفعلته المشؤومة وأزهق روح مواطن مغربي في حالة سكر طافح ووضعية مخلة بالأحياء ،ومرة أخرى تتدخل جهات عليا لتؤثر على مجريات القضية . سؤال بسيط أين استقلالية القضاء ؟ ومن المسؤول على هذا التردي .اليس العدل أساس الملك ؟ أرجو من القراء الأعزاء ينددوا ويحتجوا على هذا الوضع الذي وصلنا اليه .
محمد
في 11:34
الرشوة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم اللهم نتقم منهم شر نتقام يارب العالمين