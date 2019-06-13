محاولة طمس ملف قتل شاب دهسه خليجي بمدينة مراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة ان جهات عليا تدخلت لمحاولة طمس ملف مقتل شاب بمدينة مراكش من طرف خليجي بداية الاسبوع الجاري بعد دهسه عمدا بواسطة سيارة رباعية الدفع بشارع محمد السادس قرب محطة القطار.

وافادت مصادر الجريدة، ان شخصية نافذة بمراكش، تجري اتصالات على اعلى مستوى للافراج عن المتورطين في الحادث المأساوي الذي ادى الى وفاة الضحية، بعد تعمد الخليجي الذي كان في حالة سكر طافح الى دهسه بسيارته ويرديه قتيلا بعين المكان.

واضافت دات المصادر، ان المعني بالامر يحاول جاهدا تفادي المتابعة بعد تصريحات الموقوفين (الخيلجي والفتاتين) في محاضر الضابطة القضائية، لتعاطيهم للكحول داخل ملهى ليلى في ملكية المعني بالامر والمتواجد بشارع الامير مولاي رشيد.

وسبق ان تمكنت عناصر الامن بمدينة مراكش صباح الاثنين الماضي، من توقيف الخليجي والفتاتين من داخل احد الفنادق بحي السملالية، مباشرة بعد ارتكابهم لحادثة سير مميتة وفرارهم بعد اكتشاف مقتل الهالك.

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