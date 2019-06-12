مصر.. “المؤبد” لمتهمين بمحاولة اغتيال السيسي

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 32 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعاقبت المحكمة 32 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ29 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ81، والمشدد 3 سنوات لـ177، والمشدد 10 سنوات لـ36، والمشدد 7 سنوات لمتهم.

كما قضت المحكمة ببراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث.

ونسبت النيابة للمتهمين، “الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين”، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية، لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة.

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