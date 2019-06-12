الشعب الفلسطيني يعبر عن شكره وامتنانه للملك بسبب موقفه من “القضية الفلسطينية”

هبة بريس

عبر وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، يوسف المحمود، اليوم الأربعاء بالرباط، عن شكر وامتنان الشعب الفلسطيني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وذلك إزاء مواقف جلالته الثابتة من القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة بيت مال القدس الشريف، في بلاغ لها، أن المحمود أعرب، خلال زيارته لمقر الوكالة عن تقديره لمظاهر التضامن المبدئي والثابت للمغاربة مع أشقائهم الفلسطينيين عموما، والمقدسيين على وجه الخصوص، والتي تتجسد في الدعم السخي الذي تقدمه المملكة المغربية للقدس وفلسطين والأدوار المتميزة التي تضطلع بها الوكالة بالمدينة المقدسة في هذا الشأن.

واستمع المسؤول الفلسطيني، خلال هذا اللقاء -وفقا للبلاغ- لعرض عن مشاريع الوكالة ومنجزاتها في القدس، على ضوء التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة، رئيس لجنة القدس، وتحت الإشراف المباشر لجلالته، وذلك في المجالات الاجتماعية المختلفة كالتعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، وبرامج تمكين المرأة والطفولة، ومشاريع المساعدة الاجتماعية.

وأضاف البلاغ أن المدير المكلف بتسيير الأمور الجارية للوكالة، محمد سالم الشرقاوي قال، في هذا الصدد، إن المؤسسة مستمرة في النهوض بواجبها في حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها المرابطين بوتيرة منتظمة وباستثمار مالي لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار أمريكي سنويا، موزعة على القطاعات الإجتماعية ذات الأولوية.

كما أعرب الشرقاوي -حسب البلاغ- عن تفهمه لتقييم المسؤول الفلسطيني لحجم التحديات التي تتعرض لها القدس، وأشار بهذا الخصوص إلى الجهود المقدرة التي يبذلها جلالة الملك على أكثر من صعيد للفت انتباه العالم إلى ما ينطوي عليه المساس بالمدينة المقدسة من مخاطر جراء تغيير وضعها القانوني والإخلال بتوازنها الديمغرافي والعمراني والبيئي، بما من شأنه أن يرهن الأمن والاستقرار والسلام المنشود في المنطقة برمتها.

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