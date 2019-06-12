توقيف خليجيين ومومسات داخل فيلا معدة للدعارة بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية تسلطانت قبل قليل من صباح اليوم، من مداهمة فيلا معدة للدعارة واعتقال اربعة خليجيين ومومسات تم ضبطهم في اوضاع مخلة بالحياء.

وتمت مداهمة الفيلا من قبل عناصر الدرك، بعد توصلها بمعلومات دقيقة، عن نشاط الموقوفين داخل الفيلا التي يتم كراءها من اجل قضاء اليالي الحمراء.

وإلى ذلك، تم اقتياد الموقوفين إلى مقر القيادة الإقليمية للدرك الملكي قصد تحرير محاضر اعتقالهم قبل احالتهم امام أنظار النيابة العامة المختصة بمراكش.

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