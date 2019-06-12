الطيران المدني السعودي: الحركة في مطار “أبها” الدولي تسير بشكل طبيعي

نُشر بتاريخ :  2019-06-12 - 15:52
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هبة بريس - وكالات

قالت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء 12 يونيو، إن حركة الطيران في مطار أبها الدولي (جنوب) “تسير بشكل طبيعي”.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي، وذلك عقب استهدافه اليوم من قبل جماعة الحوثي بقذيفة صاروخية.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أعلن في وقت سابق أن قذيفة معادية سقطت عند الساعة الثانية و21 دقيقة (12.21 ت.غ) من صباح اليوم، في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأسفر الهجوم بحسب المتحدث، عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية بصالة المطار.

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