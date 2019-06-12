من المسؤول عن استمرار احتلال الملك العمومي بصفرو ؟‎

ع محياوي – هبة بريس

يشكو سكان مدينة صفرو من استمرار الاستيلاء بشكل مثير للقلق على الملك العمومي من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين تحت أنظار باشا المدينة و مسؤولي المقاطعات الحاضرين و الغائبين عن مهامهم المنوطة بهم. وتتركز ظاهرة احتلال الملك العمومي في شوارع تعرف حركة مرور مكثفة يوميا .

مظاهر استغلال الملك العمومي في مدينة صفرو، من طرف المقاهي والمحلات التجارية و”الفراشة”، تجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان مما يعرقل حتى مهام رجال الأمن في المدارات.

ووصف عدد من الجمعويين أبناء المدينة احتلال الملك العمومي، خصوصا الأرصفة والشوارع الرئيسية، بـ”المهزلة”، مشددين على أن بعض المقاهي والفراشة استولى أصحابها على الرصيف المخصص للمارة، ما يجبرهم على السير على الطريق، وفق تعبيرهم .

وقال متحدث آخر لم يفصح عن إسمه أن مدينة صفرو كانت منظومة أحسن تنظيم في عهد العامل السابق “عبد السلام زوكار” رجل محنك وعملي بإمتياز .

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