توقيف 3 أشخاص متورطين بشبكة إجرامية للسرقة تحت التهديد بالعنف

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء 11 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية في السرقات الموصوفة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في ارتكاب عمليات سرقة تحت التهديد بالعنف.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأشخاص الثلاثة الموقوفين يشتبه في تعريضهم لخمس ضحايا للسرقة تحت التهديد بالعنف، والتي طالت هواتف محمولة ومنقولات وممتلكات شخصية.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز كمية من مخدر الشيرا وهاتفين محمولين، يشتبه في كونهما من العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0