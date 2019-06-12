إجهاض عملية كبيرة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز الأطنان من مخدر الشيرا بالناظور

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حدود الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم الأربعاء ، من إجهاض عملية كبيرة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وحجز ما مجموعه 12 طن و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العملية النوعية في أحد المسالك الفرعية بالجماعة القروية “إعزانن” بمنطقة بني الشيكر التابعة لإقليم الناظور، حيث تم ضبط شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزيفة وهي محملة بالمخدرات المحجوزة، فضلا عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، من ذوي السوابق القضائية. كما أوضحت عمليات التنقيط بقواعد البيانات الأمنية أن واحدا من الموقوفين يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وتابع المصدر أن عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من ضبط سيارة تحمل صفائح معدنية مزورة، وأسلحة بيضاء من بينها سيف من الحجم الكبير، علاوة على عشر لوحات ترقيم معدنية مسجلة بالمغرب، يجري التحقق من مصدرها وطرق استخدامها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد كل الامتدادات الوطنية والدولية وكذا الارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين مع شبكات إجرامية، فضلا عن ضبط وتوقيف كل المتورطين الضالعين في تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات.

وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني أن إجهاض هذه العملية، يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا في إطار تنسيق الجهود بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الجريمة بجميع صورها وأشكالها.

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