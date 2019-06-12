الملك محمد السادس لـ”بوتين”: “متمنياتنا للشعب الروسي بموصول التقدم والرقي”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس فيدرالية روسيا السيد فلاديمير بوتين ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية ، عن أحر التهاني والمتمنيات بموفور الصحة والهناء للسيد بوتين، وللشعب الروسي بموصول التقدم والرقي .

وأشاد جلالة الملك ،بهذه المناسبة، بروابط الصداقة الوثيقة التي تجمع المملكة المغربية وفيدرالية روسيا، وبعلاقات التعاون المثمر ومتعدد الأبعاد القائمة بينهما، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا مع الرئيس بوتين من أجل الحفاظ على الدينامية المتواصلة التي تطبع هذه العلاقات ، وتوطيدها في سائر المجالات، تجسيدا لطموحات إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة المبرمة بين البلدين.

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