اصطدام طفل بخلف حافلة بمكناس يتسبب له في رضوض حرجة‎

ع محياوي – هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة أن حافلة للنقل الحضري بمدينة مكناس تعرضت لحادثة مرور صباح هذا اليوم الاربعاء 12 يونيو الجاري.

وبحسب ذات المصادر التي عاينت وقوع الحادث، فإن الأمر يتعلق بالحافلة ذات الرقم التسلسلي 2422 العاملة بالخط 24 الذي تؤمن النقل بين مكناس وسبع عيون، حيث كانت تقوم بعملها الروتيني إلى أن تفاجأ الناس باصطدام طفل بذات الحافلة من الخلف ما أدى إلى إصابته برضوض على مستوى راسه ليتم نقله الى المستعجلات لتشخيص وضعيته وتقديم الاسعافات الضرورية له…

المصادر ذاتها وصفت حالة الطفل بالحرجة مبرزة ان السلطات الامنية المكلفة بحوادث المرور حلت بعين المكان وقامت بالمتعين.

وصلة بالموضوع؛ أكد أحد ركاب الحافلة (م.س) أن سرعة الحافلة كانت أقل من السرعة المسموح بها مبرزا في الوقت أن مجتمعنا تنقصه ثقافة الوقاية من حوادث السير ، وأن الطفل المصاب ضحية لغياب هذه الثقافة…

ويدعو المتحدث النسيج الجمعوي والمدني الى التكثيف من حملات التوعية للوقاية من حوادث السير والوقاية الطرقية في اوساط الاطفال والمراهقين الذين يغامرون بارواحهم من خلال تشبطهم في مركبات النقل العمومي.

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