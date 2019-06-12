السيسي: مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن بلاده قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.

وقال السيسي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المنعقد مدينة شرم الشيخ، إن الاهتمام المصري بهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.

وأشار إلى أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلا عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويعقد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، في مدينة شرم الشيخ المصرية، ويشارك فيه ممثلون عن 55 دولة، وجاء التجمع القاري بناء على مبادرة أطلقها السيسي في يناير العام الماضي، أثناء مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة.

وتهدف المبادرة التي تتزامن مع رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى إيجاد منتدى مستدام للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

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