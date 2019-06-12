رسميا.. الوداد والترجي يتوصلان بقرار الاتحاد الإفريقي

هبة بريس - شفيق عنوري

توصل ناديا الوداد الرياضي والترجي التونسي، رسميا، بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، على أرضية ملعب محايد.

وتضمنت المراسلة التي توصل بها الفريقان، أن قرار إعادة إياب نهائي العصبة، اتخذ بإجماع لجنة الطوارئ، التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأشار الاتحاد القاري إلى الظروف الأمنية والجوانب التنظيمية، إلى جانب غياب تقنية الفيديو، وممهلا الناديان مدة عشرة أيام، من أجل الطعن في الحكم لدى المحكمة الدولية للتحيكم الرياضي.

يشار إلى أن إياب نهائي دوري الأبطال، شهد فضيحة على المستويين التحكيمي والتنظيمي، إلى جانب إعلان الترجي بطلا، قبل أن يتدارك الاتحاد القاري موقفه ويقرر إعادة المباراة.

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