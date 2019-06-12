رونار يطلب من باعدي والزنيتي البقاء في معسكر “الأسود”

هبة سبور – شفيق عنوري

طلب الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، من عبد الكريم باعدي، مدافع حسنية أكادير، وأنس الزنيتي، حارس مرمى الرجاء الرياضي، الاستمرار في المعسكر الإعدادي للأسود، استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالرغم من استبعادهما من اللائحة النهائية المشاركة في المنافسات.

وكان رونار قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن تشكيلة المنتخب المغربي المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، حيث خلت من أسماء أيوب الكعبي مهاجم هيبي فورتشن الصيني، وأمين حاريث متوسط ميدان شالكه الألماني، وعبد الكريم باعدي الظهير الأيسر لحسنية أكادير، إضافة لأنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء.

ويخوض المنتخب المغربي، مباراتين وديتين قبل التوجه إلى مصر للمشاركة في كأس إفريقيا، الأولى ستلعب عصر اليوم الأربعاء أمام غامبيا، والثانية عصر الأحد المقبل، أمام زامبيا، وكلاهما سيحتضنهما ملعب مراكش الكبير.

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