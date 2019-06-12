مصرع أربعة مسافرين داخل القطار بسبب حرارة الجو بالهند

هبة بريس - وكالات

لقي أربعة مسافرين هنود حتفهم، الثلاثاء، على متن قطار في ولاية أوتار براديش (شمال)، جراء ارتفاع حاد في درجات الحرارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مسؤولين هنود، أن أربعة مسافرين فقدوا حياتهم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وتتعرض مناطق عديدة في الأجزاء الشمالية والوسطى من الهند لموجة حر شديدة، حيث وصلت الحرارة 50 درجة مئوية في بعض مناطق ولاية أوتار براديش.

وقد أفاد مكتب الأرصاد الجوية الهندي أن موجة الحر ستستمر على الأرجح لعدة أيام.

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