الجماهير تطالب بالتدخل لتسهيل عملية الحصول على تأشيرة مصر لتشجيع “الأسود”

هبة سبور

طالبت الجماهير المغربية، الراغبة في التوجه إلى مصر لتشجيع “أسود الأطلس”، خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، بتسهيل عملية الحصول على التأشيرة.

وقررت الجماهير تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط، من أجل تسريع عملية الحصول على تأشيرة دخول “بلاد الفراعنة”.

وهناك عدد من الجماهير سبق واقتنت تذاكر الطائرة للسفر، إضافة إلى حجزها لمكان إقامتها بمصر، الأمر الذي يضعها في موقف صعب بعد تأخر حصولها على التأشيرة.

وطالبت الجماهير، بتدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تسهيل وتسريع إجراءات حصولها على تذكرة دخول مصر لتشجيع المنتخب الوطني.

وتحاول السفارة المصرية تسهيل عملية حصول المشجعين المغاربة على التأشيرة وتسليمها لهم في أسرع وقت ممكن، من أجل السفر.

يشار إلى أن السفارة المصرية تشهد ضغطا كبيرا من الجماهير، نظرا لرغبة أعداد كبيرة من مشجعي المنتخب المغربي، السفر إلى مصر لتشجيع “الأسود”.

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