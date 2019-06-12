النقل العمومي للمسافرين والسياح .. الوزارة تعلن قرارات متعلقة بالرخص

هبة بريس

عقدت لجنة النقل، التي تبث في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي والتجديد السباعي والنقل المزدوج، مؤخرا اجتماعين تمخضا عنهما عددا من القرارات التي تهم هذا القطاع.

وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه في إطار مخرجات مسلسل الحوار بين الوزارة ومهنيي قطاع النقل العمومي للمسافرين الحيوي في منظومة النقل البلاد، عقدت لجنة النقل اجتماعين بتاريخ 02 و14 ماي 2019 تمخضا عنهما عددا من القرارات، مشيرا إلى أنه بالنسبة لنقل المسافرين فقد تدارست اللجنة طلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، ووافقت على تحويل ملكية رخص لفائدة ست (06) شركات نقلية. وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة أعطت أيضا موافقتها على تجديد الرخص المتعلقة بأشخاص معنويين لفائدة مقاولتين (2)، مشيرا إلى أنه وارتباطا بطلبات التجديد لفائدة أشخاص ذاتيين أعطت اللجنة موافقتها على تجديد الرخص لفائدة ستة عشر (16) شخصا ذاتيا، فضلا عن موافقتها على تغيير درجة الحافلات من الدرجة الثانية إلى الأولى لفائدة شركة نقلية واحدة (01).

أما بالنسبة للنقل السياحي، فقد بلغ إجمالي الرخص الممنوحة لهذا الصنف من النقل الطرقي 97 رخصة، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة لأول مرة 77 رخصة تتوزع إلى 04 رخص متعلقة بالصنف الأول، و19 رخصة بالنسبة للصنف الثاني، فضلا عن 42 رخصة خاصة بالصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، وكذا 12 رخصة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي، كما وصل عدد الشركات المرخص لها لأول مرة 9 شركات، في حين وصل عدد الشركات المستفيدة من رخص إضافية 05 شركات.

ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد الرخص الإضافية الممنوحة 20 رخصة، موزعة إلى 03 رخص للصنف الثاني و17 رخصة خاصة بالصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة. وتجدر الإشارة إلى أن 04 شركات استفادت من طلبات مختلفة كتغيير المقر، أو إضافة مسير أو غير ذلك.

وبخصوص حصيلة العمل في مجال النقل المزدوج، فقد درست لجنة النقل محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لمراكش المتعلق باقتراح تغيير وتمديد 17 رخصة للنقل المزدوج، وقررت دعوة اللجنة المعنية لإعادة دراسة المقترحات مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمعطيات الراهنة فيما يهم قطاع النقل المزدوج، من خلال إشراك مجموع الأقاليم المعنية بالمسارات المقترحة.

كما درست اللجنة محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لبولمان المتعلق باقتراح منح أربع (04) رخص جديدة للنقل المزدوج وأعطت موافقتها بالنسبة لثلاث (03) رخص، فيما وافقت على اقتراح تغيير مسار رخصتين (02).

وبالنسبة لإقليم أكادير إيداوتنان، درست لجنة النقل مجددا اقتراحا من طرف اللجنة الإقليمية لتغيير مسار ثلاث (03) رخص للنقل المزدوج، وأعطت موافقتها بالنسبة لرخصتين (02).

وفيما يخص إقليم الفقيه بن صالح، نظرت لجنة النقل مجددا في اقتراح اللجنة الإقليمية لتغيير مسار رخصة واحدة (01)، وقررت دعوة اللجنة المعنية إلى إعادة النظر في هذا الاقتراح مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الراهنة.

ومن جهة أخرى، صادقت اللجنة على تحويل سبع (07) رخص عن طريق الإرث مع التنازل لفائدة وارث واحد (01)، كما صادقت على استئناف استغلال 11 رخصة مع التجديد لمدة سباعية أخرى.

وأشار البلاغ إلى أن لجنة النقل تشتغل بوتيرة جيدة، وذلك برئاسة الكاتب العام للوزارة وتوجيهات وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الذي يولي عناية خاصة لهذا الملف، حيث عقدت منذ بداية هذه السنة خمس (5) اجتماعات عالجت خلالها عددا هاما من الملفات العالقة.

وستواصل هذه اللجنة عملها في إطار اجتماعات لاحقة ومنتظمة حتى يتم معالجة الملفات المتبقية، في إطار يراعي بالدرجة الأولى المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل الوصول إلى النتائج الايجابية المرجوة.

ويندرج عمل اللجنة في إطار يرسخ التوجه التشاركي المرتكز على الحوار الجاد والمسؤول الذي تتبناه الوزارة منذ انطلاقة الحوار مع المهنيين بهدف إيجاد حلول عملية للإشكاليات التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل الطرقي عموما والنقل العمومي للمسافرين خصوصا، وذلك بهدف تجويد خدماته للاستجابة لتطلعات مختلف المرتفقين من المواطنات والمواطنين.

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