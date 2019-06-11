أونسا” يحذر من بكتيريا خطيرة تفتك بأشجار الزيتون

هبة بريس ـ الرباط

نبه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” إلى وجود بكتيريا خطيرة (xylella fastidiosa) تصيب مجموعة من أصناف النباتات، وخصوصا شجرة الزيتون، وهو ما جعله يعزز آليات الرصد والمراقبة الصحية النباتية.

وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه البكتيريا، التي أصابت النباتات بالعديد من البلدان منها بعض دول البحر الأبيض المتوسط، تمثل تهديدا كبيرا للرصيد النباتي الوطني.

ويخضع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جميع النباتات المستوردة تلقائيا للمراقبة. وذلك لتفادي دخول هذه البكتيريا، التي تعتبر من آفات الحجر الزراعي، إلى المغرب.

ووضع المكتب، كما يورد بلاغه، مجموعة من الإجراءات الوقائية منها على وجه الخصوص الحصول على رخصة الاستيراد قبل أي عملية استيراد لنباتات الزينة أو أغراس الفاكهة، وتعليق استيراد أصناف النباتات العائلة لهذه البكتيريا من المناطق الموبوءة وتعزيز مراقبة الصحة النباتية عند الاستيراد ثم تحسيس مختلف المتدخلين، وكذلك تعزيز القدرات التقنية الوطنية لتشخيص ومكافحة هذا المرض البكتيري.

كما دعا المكتب مختلف المسافرين الراغبين في القدوم إلى المغرب لطلب المعلومات حول شروط استيراد النباتات من مصالحه، وكذا تجنب إدخال أي نبات غير مصحوب بوثائق الصحة النباتية اللازمة، لأنه سيتم حجزه وإعادته أو إتلافه.

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