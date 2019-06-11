بنكيران : ماجيناش باغين السلطة والمناصب واحنا عرضنا انفسنا على الدولة !!!!

هبة بريس ـ الرباط

قال عبد الاله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب ‘العدالة والتنمية’ أنه وإخوانه ليس هدفهم السلطة و التموقع للحصول على المناصب. مشددا ان البيجيدي “ لم ياتي طمعاً في السلطة والمناصب كما السياسيين الذين سبقونا”.

و اضاف بنكيران : “نحن جئنا عرضنا أنفسنا على الدولة لخدمتها، إن شاءت قبلت بنا وإن رفضت فلن نتشبث بالسلطة”. قبل ان يضيف أن ” الحصول على مناصب الوزراء ورؤساء البلديات أمرٌ لا يمكن لأحد أن لا يتمناه ”

و أضاف بنكيران، في بث مباشر من منزله : ‘مكرهناش نبقاو نوليوْ ديما وزراء و رؤساء’ كاشفا في نفس الان أنه ” لم يسبق له أن أنفق أموالاً في حملاته الانتخابية منذ دخوله السياسة.

و استرسل بالحديث أنه لم يخسر سوى 50 درهماً طيلة حياته منذ دخوله السياسة في 1997 حينما انتخب نائباً برلمانياً عام 1999.

حديث بنكيران عن “التموقع وعدم رغبة الاخوان في المناصب” يتناقض كثيرا مع حصول رئيس الحكومة الاسبق على معاش استثنائي والذي وصفه البعض بـ “الريع المالي” الغير المقبول خصوصا من شخص كثيرا ما تغنى بالديمقراطية المالية .

ويتضح جليا ان خرجات بنكيران باتت مضحكة للغاية خاصة حينما تتعلق بالنزاهة والاخلاق على اعتبار ان الواقع الملموس ينفذ كل ” الهلوسات ” التي يطلقها الاخير بين الفينة والاخرى .

ومما لاشك فيه ان الخرجات المتتالية لبنكيران، باتت تحرج قيادة حزب العدالة والتنمية، خاصة أنه أصبح يؤطر ويوجه جزءا مهما من أعضاء الحزب في قضايا مطروحة، ويدلي بمواقفه في قضايا سياسية علما ان سلوكه الاخير وقبوله بالريع الاستثنائي ازاح عنه “براءة الحديث ”

ولأن بنكيران قبل بـ ” الريع المالي ” ومرر قوانين ضاربة في عمق خلايا المواطن المقهور يحاول ” السياسي الفيسبوكي ” استعمل شخصيته التواصلية للدفاع عن نفسه وعن اخطائه الفادحة .

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