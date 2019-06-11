توقيع اتفاقيتين للتعاون بين المغرب وجمهورية الدومينيكان

هبة بريس ـ و م ع

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مع نظيره بجمهورية الدومينيكان، السيد ميغيل بارغاس مالدونادو، اليوم الثلاثاء بسانتو دومينغو، اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين البلدين.

وتهم هاتان الاتفاقيتان، اللتان جرى توقيعهما إثر مباحثات بين بارغاس مالدونادو و بوريطة، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية الدومينيكان، مجالات التجارة والاستثمارات وسلسلة الإنتاج، وكذا تسهيل حركة التنقل بين البلدين لفائدة رجال الأعمال والسياح.

وهكذا، تم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الدومينيكان حول إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمارات وسلسلة الإنتاج.

وتعمل مجموعة العمل المشتركة على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، عبر دعم تبادل المعلومات والاستراتيجيات ووجهات النظر بين القطاعين العام والخاص بكلا البلدين، وإنجاز أنشطة لتحقيق تبادل الممارسات الفضلى والمساعدة التقنية، وكذا استكشاف سبل تطوير مناخ الأعمال وتعزيز التجارة والاستثمارات وفرص سلسلة الإنتاج وتسهيل المعاملات التجارية الثنائية.

كما تسهر على تنسيق وتتبع برامج التعاون في مجالات التجارة والاستثمار المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين الخواص.

من جهة أخرى، وقع الوزيران اتفاقية بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول الخاصة بالسياحة والأعمال، بهدف تشجيع حركة التنقل بين البلدين لفائدة رجال الأعمال والسياح.

وتنص الاتفاقية على إعفاء مواطني كلا البلدين الحاملين لجوازات السفر العادية وسارية الصلاحية من تأشيرة الدخول والخروج والعبور والإقامة فوق تراب الطرف الآخر، من أجل السياحة أو الاعمال، لمدة أقصاها ستون (60) يوما.

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