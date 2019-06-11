انطلاق مهرجان “ليالي السحر” بالمركب السياحي وازيرية بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

ينطلق بعد يوم غد الخميس بالمركب السياحي “وازيرية” الى غاية يومه الاحد 16 يونيو الجاري مهرجان ليالي السحر لبث الاثارة والمرح، والذي يعرف مشاركة مجموعة من النجوم العالميين في فن الخدع السحرية.

ويقدم أبرز أبطال الخدع السحرية من فرنسا، الصين، هولندا، انجلترا والمغرب، عروض على مدى ثلاث ايام امام الجمهور المراكشي للاستمتاع بلحظات سحرية راقية، وتشجيع المواهب، وتعزيز التواصل والحوار مع النجوم والرواد، فضلا عن تنويع الفرجة الفنية والثقافية وتحقيق مزيد من الإشعاع.

يذكر ان ليالي السحر بمراكش والمنظم بالمركب السياحي “وازيرية” يهدف الى ايصال الفرجة لاكبر عدد من الجمهور المغربي والعالمي، كما يهدف الى ابراز المواهب الشابة وفسح المجال امامهم لمعانقة الجمهور المراكشي.

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