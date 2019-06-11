نجية نضير مولات المليار تتحول الى مادة لممتحني الباكالوريا

محمد منفلوطي ـ هبة بريس

أطلقوا عليها اسم المزابية الحرة، إنها صاحبة المليار والنصف التي تبرعت بهما لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وبناء مؤسستين تعليميتين بتراب ولاد فارس باقليم سطات، إنها نجية نضير التي نفضت الغبار عن منطقة تعيش التهميش وضعف البنيات التحتية بالطرقات والممرات وباقي المرافق، محولة لتخرجها إلى دائرة الأضواء ليصبح اسمها مدويا على صفحات كبريات المواقع والفضائيات العالمية.

إنها المزابية التي تحولت إلى موضوع للنقاش والتحليل لم تسلم منه حتى امتحانات الباكالوريا لهذه السنة في دورتها العادية، حيث تفاحأ الممتحنون اليوم وهم أمام امتحان في مادة اللغة الانجليزية يتضمن صورة لنجية نضير ومناقشة قضية تبرعها.

انها المزابية التي نقشت اسمها بحروف من ذهب في سجل التاريخ، مقدمة من خلاله نموذجا للمرأة العربية والمغربية على وجه الخصوص التي أبانت عن حبها لوطنها وتعلقها بمسقط رأسها، فبادلته المحبة من خلال عمل خيري سيبقى شاهدا شامخا على موقفها النبيل.

هنا بجماعة اولاد فارس نواحي ابن احمد اقليم سطات،هنا حوّلت هذه المرأة المزابية المكان الى قبلة للباحثين عن الخبر، الكل شدّ الرحال بحثا عن السبق الصحفي مباشرة بعدما انتشرت صورتها بشكل حصري على “موقع هبة بريس” وقبل أن “تقرصنها قناة تدعي الرأي والرأي الآخر” حتى اتخذ اسمها طابع العالمية والنجومية وهي تدافع عن المدرسة العمومية وتلامذتها.

التلميذ اشرف بوزيان، الذي تمكن اليوم الاثنين من اجتياز امتحانات الباكالوريا في دورتها العادية شعبة علوم رياضية بمنطقة ابن احمد، أكد في تصريح لهبة بريس بأنه تفاجأ اليوم بموضوع بمادة في اللغة الانجليزية وهو يحمل صورة لنجية نضير صاحبة أكبر عملية تبرع لصالح المدرسة العمومية، معتبرا أن ذلك ما هو إلا رد اعتبار لهذه السيدة التي قامت بهذا الموقف الانساني خدمة للفتاة القروية التي تجد صعوبة بالغة في التنقل ومتابعةدراستها بالعالم القروي، وتابع اشرف بوزيان قائلا: إنه تفاعل مع محتوى الموضوع الذي اعتبره يندرج في اطار تكريس ثقافة الاعتراف وتشجيع المبادرات.

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