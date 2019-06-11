أوكرانيا يتأهل لنهائى مونديال الشباب بهدف فى إيطاليا

نُشر بتاريخ :  2019-06-11 - 19:43
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هبة بريس ـ رياضة

تأهل المنتخب الأوكرانى إلى نهائى كأس العالم للشباب المقامة فى بولندا، بعد الفوز على نظيره الإيطالى بهدف دون رد، فى الدور قبل النهائى للبطولة.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لصالح منتخب أوكرانيا اللاعب سيرجى بولتسا فى الدقيقة 65.

وتعرض لاعب المنتخب الأوكرانى دينيس بوبوف للطرد فى الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يواجه منتخب أوكرانيا فى المباراة النهائي يوم السبت المقبل الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والإكوادور، الذى سينطلق فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء.

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