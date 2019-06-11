رونار يوجه رسالة للاعبين المستبعدين من اللائحة النهائية ل”الأسود”

هبة بريس - القسم الرياضي

وجه الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، رسالة للاعبين ال4 الذين تم استبعادهم من اللائحة النهائية ل”الأسود”، التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال رونار في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أحيي الكعبي وحاريث وباعدي والزنيتي على روحهم العالية، لقد كان الاختيار صعبا، ولكن مبدأ المنافسة في كرة القدم خلق الفارق”.

وكان رونار قد استبعد كل من أمين حاريث متوسط ميدان شالكه الألماني، وأيوب الكعبي مهاجم هيبي فورتشن الصيني، وعبد الكريم باعدي الظهير الأيسر لحسنية أكادير، وأنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء الرياضي، من اللائحة النهائية للمنتخب المغربي، والتي أعلن عنها اليوم الثلاثاء.

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