أكادير : محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي على “طبيب الفقراء “

ع بركة ـ هبة بريس

أيدت محكمة الاستئناف بأكادير قبل قليل من زوال اليوم الثلاثاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت في حق ما بات يعرف بطبيب الفقراء الدكتور المهدي الشافعي، طبيب أخصائي في جراحة الأطفال بالمستشفى الاقليمي الحسن الأول بالمدينة سابقاً ، وقضت بأداء تعويض قدره عشرون ألف درهم للمشتكي، مدير المستشفى، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.

وكان الدكتور البالغ من العمر نحو 34 سنة، يتابع من طرف النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها مدير المركز الاستشفائي سابقاً ، بتهمة السب والقذف من خلال تدوينات منشورة على صفحته الخاصة بالفيسبوك.

وطالب مدير المستشفى الاقليمي بتزنيت من هيئة المحكم بالحكم على المشتكى به بأداء تعويض مالي له جبرا للضرر محدد في 80 ألف درهم، إلا أن المحكمة قررت إدانته بما ذكر ابتدائيا

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