779 مترشحا ومترشحة من نزلاء المؤسسات السجنية يجتازون امتحانات البكالوريا

هبة بريس

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد المترشحين من نزلاء المؤسسات السجنية للامتحان الوطني للبكالوريا برسم دورة يونيو 2019، بلغ ما مجموعه 917 نزيلا ونزيلة، اجتاز منهم الامتحان بصفة فعلية 779 مترشحة ومترشحا، من بينهم 17 مترشحا في حالة سراح بعد الإفراج عنهم، وذلك في إطار التسهيلات القانونية التي تقدمها المندوبية العامة لتمكين المفرج عنهم من استكمال مسارهم التعليمي.

وأبرزت المندوبية العامة، في بلاغ لها ، أنه في إطار الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتمكين نزلاء المؤسسات السجنية من الاستفادة من البرامج التربوية التأهيلية، تيسيرا لإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم، انطلق بـ15 مركزا بالمؤسسات السجنية الامتحان الوطني للبكالوريا برسم دورة يونيو 2019، في جو يسوده الانضباط والهدوء.

وتابع المصدر أن عدد المترشحات والمترشحين توزع حسب المسالك الدراسية بين 35,55 في المائة بمسلك العلوم الإنسانية، و33,81 في المائة بمسلك الآداب، و10,91 في المائة بمسلك العلوم الشرعية، و10,69 في المائة بمسلك علوم الحياة والارض، و3,38 في المائة بمسلك العلوم الاقتصادية، و2,94 في المائة بمسلك العلوم الفيزيائية، و2,73 في المائة بمسالك العلوم الرياضية واللغة العربية والبكالوريا المهنية والعلوم التكنولوجية.

وذكر البلاغ أن إجراء هذه الامتحانات بالمؤسسات السجنية يتم بإشراف وتنسيق مع أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار التعاون القائم بين هذه الوزارة والمندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

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