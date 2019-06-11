جمهور “أسود الأطلس” يتعرض لنصب من شركة أسفار مصرية

هبة بريس

توصلت هبة بريس بشكايات من مواطنين مغاربة من داخل وخارج أرض الوطن، والذين كشفوا تعرضهم للنصب من طرف شركة مصرية للأسفار.

وتعود تفاصيل الموضوع، حسب شهادتي مواطن مغربي مقيم بفرنسا وآخر بمدينة تطوان، الى اعلان الشركة المصرية “دياموند مصر ترافل” عن تنظيم رحلات كاملة الى دولة مصر لحضور مباريات كرة القدم، الخاصة بكأس افريقيا.

وأفاد ذات المشتكيين، أنهما تواصلا مع مسؤولي الشركة التي يوجد مقرها بمصر، للاستفادة من العرض المذكور للسفر وتشجيع أسود الأطلس بالحدث الكروي الافريقي المنتظر، حيث طالبتهما هذه الأخيرة، بدفع نصف المبلغ المعلن عنه، قبل السفر، ثم دفع النصف الباقي بعد الوصول الى مصر.

وتابع المشتكيين، أنهما قاما بتحويل المبلغ المالي المطلوب عبر وكالة معروفة لتحويل الأموال، الى مسؤول الشركة المصرية، غير أنهما تفاجآ بمطالبتهما بتحويل الباقي مقابل السفر وفي أقرب الآجال.

وأكد المشتكيين، أنهما حاولا التفاهم مع الشركة وتذكيرها بشروطها السابقة للاستفادة من العرض المعلن عنه، والالتزام به، أو اعادة نقودهما، غير أن مسؤوليها رفضوا تنفيذ أي من الحلول المقترحة،لافتين أنهما ربطا الاتصال بعدها بالفنادق المذكورة في الاعلان، والتي نفت وجود أي حجوزات باسم وكالة الاسفار المعنية، ليكتشفا وقوعهما ضحيتي عملية نصب خطيرة.

هذا وطالب المشتكيين، من الجهات المعنية وفي مقدمتها السفارة المصرية بالمغرب، التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الشركة التي تسيء لقطاع السياحة ببلد الفراعنة وللبلد ككل، تزامنا والعرس الكروي الافريقي المنتظر

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