البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر البحرين

نُشر بتاريخ :  2019-06-11 - 16:46
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هبة بريس - وكالات

ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها، بحسب ما أفادت “رويترز”.

وفي السياق ذاته، نشرت القناة العبرية الـ”13″، اليوم الثلاثاء، تغريدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، أوضحت من خلالها أن كل من مصر والمغرب والأردن أعلنوا للإدارة الأمريكية أنهم سيشاركون في “ورشة البحرين”.

ونقلت القناة العبرية على لسان مصدر بارز في البيت الأبيض أن الدول الثلاث سيشاركون في “ورشة البحرين” التي ستعقد في الـ 25 والـ 26 من الشهر الجاري بالمنامة.

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخيا طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية. غير أن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر.

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