امتحانات البكالوريا .. ضبط حالة غش باستعمال تقنية “الواتساب” بوجدة

هبة بريس – أحمد المساعد

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري الامتحان الوطني الاشهادي لنيل شهادة الباكلوريا بمديرية تاوريرت في ظروف تنظيمية جيدة وتدبير مسؤول من طرف جميع المتدخلين.

ولمعلومات أكثر، حول أجواء الامتحان الوطني وكذا حول حالات الغش، ربط موقع هبة بريس الإتصال بالمدير الإقليمي للتربية والتكوين لتاوريرت رشيد شرويت، حيث أكد ان المديرية الإقليمية وفرت كل الإمكانيات لتمر في ظروف تنظيمية جيدة، كما صرح أنه تم ضبط حالة غش واحدة صباح اليوم بمركز الامتحان بدر بتاوريرت من خلال هاتفه الخلوي عبر استعماله تقنية الواتساب حيث أخبر المصالح الأمنية، لكن مدير مركز الامتحان اكتفى بتحرير محضر الغش .

وأضاف ذات المتحدث، أن حالات الغش على مستوى المديرية الإقليمية قليلة جدا بصفة عامة ولحد الآن تم اكتشاف 06 حالات منذ يوم السبت 08 يونيو الجاري ، نظرا للحملات التحسيسية المنجزة من قبل للمترشحات والمرشحين لإمتحانات البكالوريا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0