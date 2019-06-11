مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.. احتفاء بالموسيقى المغربية من طرف مهرجان باب بوجلود

ربيع بلهواري _ هبة بريس

تنظم جمعية روح فاس الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة تحت موضوع “فاس، ملتقى الثقافات”. على هامش هذه التظاهرة الثقافية سيجمع مهرجان باب بوجلود نخبة من أشهر الفنانين المغاربة لتقديم حفلات موسيقية بهذه الساحة الشهيرة التي يحمل إسمها.

هذه السنة، ستدور فعاليات “مهرجان فاس للموسيقى العريقة داخل المدينة” من 15 إلى 22 يونيو وستحظى بشرف استقبال بعض من كبار المطربين المغاربة، أمثال سعيدة شرف، حاتم إدار، عبدو الوزاني وشامة الزاز، زكرياء غافولي، محمد جبارة، ناصر ميكري، أش-كاين، حادة أو عكي، نعمان بلعياشي، رابح مريواني، سعيد الصنهاجي، أركسترا العسري، ناس الغيوان، سامي راي، سعيد مسكر…وسيؤدون كلهم حفلات متنوعة مجانية لجماهير مدينة فاس تتضمن أشهر أغانيهم “الشعبية” و”الشبابية” العصرية مرورا بالأغنية الكلاسيكية المغربية.

مهرجان فاس من تنظيم “جمعية روح فاس” تحت إدارة عزيز الأشهب، منسق المهرجان، والذي نوه “بأهمية تثمين التراث الفني والروحي الوطني. ومن هذا المنطلق، فإننا نعتمد على الصدى الذي يتركه مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة لتسليط الضوء على المواهب المغربية ومختلف التيارات الفكرية والروحية التي تروج لها شخصيات مغربية.”

يشار إلى أن هذه المنصة مفتوحة في وجه العموم، وهي ستتيح الفرصة للفنانين المشاركين للظهور بهذه المنصة التي تجسد المظهر التقليدي والأصيل لمدينة فاس، وبالخصوص الالتقاء بهذه الجماهير المضيافة والعاشقة للفن الأصيل.

موازاة مع هذه التظاهرة، ستشارك العديد من المجموعات بمختلف المنصات الموسيقية للعاصمة الروحية. وطيلة عشرة أيام، سيخلق هؤلاء الفنانون المتمرسون الحدث ببسط حوار للحب والفرح ما بين الثقافات العالمية. وذاك بالفعل حوار كوني، يجمع ما بين برمجة غنية ومحكمة، سيجذب إليه العديد من الجماهير خلال صيف هذه السنة بالعاصمة العلمية للمملكة، مدينة فاس.

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