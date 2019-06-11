البيضاء .. دورية للدراجيين توقف شخصين انتحلا هوية وعرضا موظفي الشرطة للخطر

هبة بريس

تمكنت دورية للدراجيين تابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، مساء أول أمس الأحد، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهما في انتحال هوية، وتعريض موظفي الشرطة للخطر، وتعدد السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية الشرطة كانت قد ضبطت المشتبه فيهما على متن دراجة نارية وهما متلبسين بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، غير أنهما رفضا الامتثال وحاولا التنصل من الملاحقة الأمنية، لكن دورية الدراجيين تعقبتهما وقامت بتوثيق هذا التدخل الأمني.

وأضاف المصدر ذاته أن الجهود الكبيرة التي بذلتها عناصر فرقة الدراجيين أسفرت، رغم المخاطر المحدقة بسلامتهما، عن توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة السلاح الأبيض وستة هواتف محمولة، من عائدات عمليات السرقة المرتكبة، كما حاول أحد الموقوفين تضليل عناصر الشرطة عبر الإدلاء بهوية مغلوطة تتعلق بجانح قاصر.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي برهن فيها عناصر فرقة الدراجيين على حس مهني كبير وتضحية جسيمة من أجل ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

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