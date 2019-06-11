لجنة التأديب تمنع قشيبل من اجتياز امتحانات البكالوريا لسنتين متتاليتين

نُشر بتاريخ :  2019-06-11 - 13:47
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هبة بريس

قررت لجنة التأديب إتباث واقعة الغش على برلماني البيجيدي نور الدين قشيبل، بعد اطلاعها على محضر مفصل للمراقبين الذي حجزوا هواتف المعني بالأمر يوم السبت الماضي، بثانوية العرفان بمدينة الرباط.

وأفادت مصادر متطابقة، أن اللجنة قضت خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، بمنع البرلماني من اجتياز امتحانات الباكالوريا لارتكابه غشا لسنتين متتاليتين.

هذا ويشار الى أنه تم ضبط البرلماني البيجيدي، يوم السبت المنصرم، في حالة غش، بعد حجز 3 هواتف نقالة ذكية بحوزته خلال اجتيازه لامتحان مادة الفرنسية للأولى البكالوريا.

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