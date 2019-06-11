رونار يستعد للاعلان عن التشكيلة النهائية للأسود

هبة سبور

كشفت مصادر ان الناخب الوطني هيرفي رونار، سيعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية التي سيعتمدها خلال المشاركة في النسخة 32 من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر في الفترة ما بين 21 من يونو الجاري، و19 من يوليوز المقبل.

ويلف الغموض حالة منير الكجوي المحمدي، حارس مرمى نادي مالقا الاسباني، الذي لم يلتحق بعد بتجمع منتخب أسود الأطلس، بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، بسبب التزامه بخوض مباريات السد المؤهلة للصعود للدرجة الأولى من الدوري الاسباني الممتاز “الليغا”، حيث ينتظر أن يتأخر التحاق حارس عرين الأسود إلى ما بعد 15 من يونيو الجاري

ويخوض المنتخب الوطني غدا الأربعاء مباراة ودية دولية، ستجمعه بمنتخب غامبيا، بالملعب الكبير لمدينة مراك، بداية من الساعة الخامسة عصرا، وستكون المباراة فرصة أمام الناخب الوطني هيرفي رونار، للحسم في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

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