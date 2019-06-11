جريمة قتل بسبب “القرقوبي” تهز الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

أفضى خلاف بين قاصر وحارس ليلي بعاصمة دكالة، أمس الاثنين، حول اثتناء أقراص الهلوسة، التي تعرف في أوساط المدمنين على استهلاكها ب”القرقوبي”، إلى جريمة دم بشعة، انتهت بالمجني عليه جثة هامدة في مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، حسب مصدر إعلامي.

هذا، فإن قاصرا دخل، ليلة الأحد الماضي، في مشادة مع حارس ليلي حول اقتناء أقراص الهلوسة، اضطر على إثرها للفرار خوفا من أن يتطور الوضع إلى ما لا تحمد عقباه. وعصر اليوم الموالي، أمس الاثنين، عاد القاصر مصطحبا بكلب عند الحارس الليلي|، الذي لم يتقبل الأمر، وكانت ردة فعله العنيفة وغير المتوقعة أن هاجمه بسكين، مسددا إليه طعنات غائرة سقط على إثرها جثة هامدة.

وقد سلم الجاني نفسه إلى الشرطة، التي عمدت، مساء يوم الجريمة، في ظرف وقت قياسي، إلى إعادة تمثيل جريمة القتل البشعة، لامتصاص غضب الشارع الجديدي، الذي أصبح متخوفا من تجليات الإجرام، الذي باتت تجلياته تنذر بصيف ساخن، سيما أن عاصمة دكالة الشاطئية، هي قبلة مفضلة للسياح والزوار من داخل وخارج أرض الوطن، خلال فصل الصيف، الذي تتضاعف فيه ساكنتها بثلاثة أو أربعة مرات. ما يحتم على المديرية العامة للأمن الوطني اعتماد مقاربة أمنية تكون في مستوى التطلعات والانتظارات، للتصدي للجريمة، واستتباب الأمن والنظام العام، بحماية سلامة المواطنين، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0