الغابون: حكومة جديدة مقلصة من 28 وزيرا

هبة بريس - وكالات

أقر الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، الاثنين، بمرسوم، تعديلا على تشكيلة الحكومة بقيادة الوزير الأول، جوليان نكوغي بيكالي، حيث أصبحت مقلصة وتضم 28 وزيرا عوض 38.

وأوضح بلاغ للرئاسة الغابونية تلاه أمينها العام، جين ييف تيلي، أنه “بمرسوم لرئيس الجمهورية، بتاريخ اليوم (الاثنين)، وباقتراح من الوزير الأول، رئيس الحكومة، تم تعديل حكومة الجمهورية”.

وهمت التغيير ات الرئيسية وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية، حيث تم تعيين وزير الرياضة والثقافة بالحكومة السابقة وزيرا للشؤون الخارجية عوضا عن السيد عبد الرزاق غي كامبوغو.

وعهد بوزارة الداخلية للسيد أنيسيت مبومبو مياكو الذي حافظ على حقيبة العدل.

وتم تعيين وزير الداخلية في الحكومة السابقة، لامبرت نويل، في منصب وزير اللامركزية والتناغم وتنمية التراب.

وكان الرئيس الغابوني أعلن السبت المنصرم في خطاب متلفز أنه طلب إلى رئيس وزرائه تشكيل حكومة “أصغر حجما، تضم نساء ورجالا قادرين على إعطاء الأولوية للمصلحة العامة وقادرين على التحلي بالمثالية والاستقامة والأخلاق”.

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