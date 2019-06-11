كلميم .. شاب يحرض المصلين داخل مسجد

ع اللطيف بركة : هبة بريس
في سابقة هي الاولى من نوعها استغل احد الشبان قريب من مؤذن احد المساجد بجماعة افران الاطلس الصغير اقليم كلميم، تجمع السكان لإداء صلاة العيد ليجمعهم ويتجه بهم الى مسجد القرية، وقام في خطوة غير محسوبة مخالفة لقانون التجمعات العمومية وحتى المتعلقة بتدبير اماكن العبادة…بإلقاء خطاب مطول – دام لاكتر مند 17 دقيقة كما يتضمن شريط فيديو مصور توصلنا به من مصادرنا الخاصة – كله تحريض وهوما يمكن اعتباره نوع من الإخلال بالتقدير والوقار الواجبين لبيوت الله، حيث ظهر الشاب وسط المسجد ومجموعة من السكان يحيطون به وهو يستعرض منجزاته هنا وهناك ومعاناته في جمع التبرعات العمومية (بدون أي ترخيص) حسب زعمه، محاولا تحريض الساكنة قائلا :” ما تبقاوش تخافوا …علاش نخاف من القائد ولا جاندارم ولا وكيل الملك ،هذا حقنا ” ، مسترسلا في خطابه التحريضي وسط المسجد: “مند ايام كانت هناك شركة تشتغل بأحد السدود بمنطقة فاصك وقد قامت بالاستعانة بيد عاملة خارج المنطقة ،ولكن ساكنة المنطقة هاجموا ورش الاشغال ومنعوا الشركة من العمل الا بعد تشغيلهم …”،مضيفا :”… هم اقل من عشرة اشخاص نظموا اعتصام وفي الاخير رضخت لهم السلطات و الشركة و ثم تشغيلهم جميعا…”.
ويشار ان هناك تعليمات ملكية في هذا المجال في اكتر من مناسبة كانت حريصة على دعوة السلطات والوزارة الوصية الى حماية المساجد والسهر على جعلها أماكن عبادة ووعظ وإرشاد.
وكشفت مصادرنا، أن مسؤولي وزارة الاوقاف بكلميم قد إستدعت المؤدن وإمام المسحد بالرغم من أن الامام لم يكن حاضرا ولا علم له بما جرى تقول مصادرنا .
وكانت مندوبية الاوقاف لا علم لها بما حدث يومها الا بعد تسريب مضمون الشريط وتداوله في تطبيقات الواتساب بالمنطقة .الى ذلك وفي اتصال مع احد مسؤولي وزارة الاوقاف بخصوص الواقعة ، اشار انه ليس له علم بالواقعة.
ويعتبر حياد أماكن العبادة مبدأ راسخ من مبادئ امارة المؤمنين ودولة القانون والمواطنة، التي تساوي بين جميع أعضائها بدون أي شكل من أشكال الميز، كما أن إقحام هذه الأماكن في مثل هكذا أحداث ووقائع من مظاهر الارتباك والهشاشة وعدم الاستقرار.
فهل تتدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة الفاعلين؟؟
غير معروف
في 22:56
ومن نصبك انت مدافعا عن اماكن العبادة ايها الصحفي؟
غير معروف
في 23:31
ما قال عيب، دابا اللي تكلم على حقو رجع يحرض يا أمة ضحكت من جهلها الأمم كفاكم استعباد
َمتتبع للشأن الديني
في 16:51
الشأن الديني بالاقليم يسير شخص معتوه لاعلاقة له به لا من قريب ولا من بعيد الله ادكر بخير استاذنا الفاصل الدكتور سيدي محمد سعيد الحراق اما البقالي الله باخد فيه الحق اذل الفقهاء وحفظة القران
خليفة بن كلبون ال تاني
في 23:57
لا يهمكم الشأن الديني بقدر ما هناك تصفية لحسابات سياسية لا غير لن تنال من الشباب الغيور ايها الصحفي الفاشل
غير معروف
في 19:46
كدب و بهتان عزيز فاعل جمعوي يحب فعل الخير اما ما قيل في المقال كله كدب و من وراء هدا شخص معروف دخل في سباق الانتخابات قبل الاوان وهدا الشخص في حملته الانتخابية قال اكتر من هدا
لحسن توراغ
في 23:56
انا من تبحنيفت اذن انا محرض
الا لعنة على الكاذبين
رشيد
في 04:20
انحطت الصحافة والجرائد المغربيه لما التجأت إلى نشر الكذب والتزوير من طرف اي كان ومن أجل تصفية الحسابات عوض الحقائق والأخبار الواقعية، أنا ابن المنطقة وهذا خبر كاذب، ومن نشره صحفي كذاب.