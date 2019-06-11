امتحانات الأولى بكالوريا .. اليوم الثاني مر في ظروف عادية

هبة بريس

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن مجريات اليوم الثاني من الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا، دورة يونيو 2019، قد مرت في ظروف عادية بجميع مراكز الامتحان بالجهة.

وأوضح بلاغ للاكاديمية اليوم الثلاثاء أن عدد المترشحين خلال هذا اليوم بلغ 51388 مترشحا منهم 9248 مترشحا حرا، بنسبة حضور اجمالية بلغت 88,59 في المئة.

وبهذه المناسبة، نوهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بالمجهودات التي يبذلها جميع المتدخلين من أساتذة، ومراقبين، وملاحظين، ورؤساء مراكز الامتحان، وهيئة التفتيش والمراقبة التربوية، ومختلف أطر الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

كما عبرت عن امتنانها للسلطات الولائية والإقليمية والمحلية، وكذا مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية ووسائل الاعلام على الدعم اللامشروط الذي ساهم في إنجاح هذه المحطة من الامتحانات الاشهادية.

وعلى مستوى الجهة، يضيف البلاغ، فإن 45784 مترشحة ومترشحا سيجتازون الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في دورتها العادية لسنة 2019، التي انطلقت اليوم وإلى غاية 14 يونيو الجاري.

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