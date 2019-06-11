رئيس مجلس النواب وسفير روسيا بالمغرب يؤكدان أهمية الدبلوماسية البرلمانية

هبة بريس

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وسفير روسيا بالمغرب، فاليريان شوفاييف، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويساهم في ترسيخ السلم والاستقرار في مختلف أرجاء العالم.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب، الاثنين 10 يونيو، أن الطرفين أعربا عن الحرص المشترك على توطيد روابط التعاون بين مجلس النواب ومجلس الدوما بفدرالية روسيا.

كما تبادل الطرفان، يضيف البلاغ، وجهات النظر حول عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز المصدر ذاته، أن المالكي قدم خلال هذا اللقاء الذي يتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني لفدرالية روسيا، والذي يخلد في العاشر من شهر يونيو كل سنة، التهاني للسفير الروسي بهذه المناسبة.

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