هواوي تطمئن الجميع: فيسبوك وواتساب وإنستغرام “مازالت عندنا”

نُشر بتاريخ :  2019-06-11 - 10:11
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هبة بريس

أكدت شركة هواوي الصينية أن تطبيقات التواصل الاجتماعي مازالت تعمل على أجهزتها، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى طمأنة مستخدمي هواتفها الذكية.

وقالت هواوي، الثلاثاء، إنها مازالت توفر كل تطبيقات فيسبوك، بما فيها فيسبوك ذاته وفيسبوك مسنجر وواتساب وإنستغرام على هواتفها الذكية.

ويأتي هذا التأكيد من جانب هواوي بعد أيام قليلة على إعلان شركة فيسبوك عن التوقف عن السماح لهواوي باستخدام تطبيقاتها على هواتفها الذكية الجديدة.

يشار إلى أن معظم الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد تأتي محملة مسبقا في العادة بتطبيقات مختلفة مثل فيسبوك وتويتر وبوكينغ دوت كوم، ومن المفترض، حتى الآن، أن قرار فيسبوك يسري على الهواتف الجديدة والمستقبلية، وليس التي صدرت قديما وحتى قبل أيام قليلة.

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