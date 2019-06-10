سطات.. 11633 تلميذ وتلميذة يجتازون امتحانات البكالوريا

محمد منفلوطي_هبة بريس

في جو اتسم بروح المسؤولية والانضباط والحرص على خلق جو المنافسة الشريفة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وسعيا إلى إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام في أحسن الظروف، اتخذت المديرية الإقليمية كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لاجتياز امتحانات البكالوريا تضمن لكافة المترشحات والمترشحين حقوقهم في تكافؤ الفرص، عبر رزمة من جميع الإجراءات التي تروم تأمين العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا.

وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية الإقليمية بسطات أن عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2019 ، قد بلغ بالإقليم ما مجموعه 11633 مترشحة ومترشح موزعين ، بين 4319 بالسنة الأولى بكالوريا، و5572 بالسنة الثانية بكالوريا، و1742 من فئة الأحرار، وتمثل نسبة الإناث 48 % من مجموع المترشحين.

وللوقوف على سير العملية، حط المدير الإقليمي محمد زروقي الرحال بالعديد من مراكز الامتحانات الموزعة بتراب الإقليم ضمن الامتحان الجهوي، تفقد من خلالها المسؤول الاقليمي شروط الاجتياز بالقاعات ، حيث نوه بأداء الأطر الإدارية والتربوية ، وتعاون السلطات والمجالس المنتخبة والمصالح الأمنية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وشركاء المؤسسات التعليمية، مهيبا بالجميع إلى تكثيف الجهود لنجاح المحطة المقبلة لاستحقاقات الامتحان الوطني لبكالوريا التي ستنطلق فعالياتها صباح يوم غد الثلاثاء، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع المترشحات و المترشحين.

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