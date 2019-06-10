مطالب بمراجعة التعريفة الاستشفائية بالمصحات الخاصة وإنهاء فوضى الشيك كضمانة

نُشر بتاريخ :  2019-06-10 - 23:07
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هبة بريس ـ الرباط

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمراجعة التعريفة الاستشفائية بالمصحات الخاصة بالمغرب.

وقال النائب البرلماني نور الدين الأزرق، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن التعريفة الاستشفائية بالمصحات الخاصة بالمغرب، لم تتم مراجعتها منذ العام 2016، داعيا إلى ضرورة التنصيص على تعريفة ملائمة لما يعرف المغرب من تطور.

وأكد الأزرق على ضرورة تدخل وزارة الصحة لتتبع ومراقبة المصحات الخاصة وسهرها على احترام المعايير الأساسية، وإنهاء الفوضى التي تهم معظمها، من قبل وضع الشيك كضمانة، وما يعرف بـ”النوار”، وغيرها من الممارسات.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة إنهاء الجدل الحاصل حول نظام TPA، والذي يسمح للأساتذة بكليات الطب بممارسة الطب لهدف ربحي في القطاع الخاص.

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